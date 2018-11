Microsoft supera Apple, poi recupero

NEW YORK, 30 NOV - Apple, sebbene solo per alcuni minuti, sorpassata da Microsoft che punta a tornare la più ricca azienda d'America. Il colosso informatico fondato da Bill Gates con un valore di mercato di 851,2 miliardi di dollari ha superato durante l'ultima seduta della settimana di Wall Street la quota di capitalizzazione della casa di Cupertino, staccata con 847,4 miliardi di dollari. Apple però per il momento ha recuperato. Se Microsoft dovesse finire l'anno in corso come l'azienda più valutata sarebbe la prima volta che si ritroverebbe in testa alla classifica dal 2002.