Auto nel dirupo, un morto e 5 feriti

REGGIO EMILIA, 2 DIC - Un ragazzo di 25 anni è morto intorno alle 5 in seguito a un incidente a Castellarano, nel Reggiano, in via Radici. Altri cinque giovani sono rimasti feriti nello schianto. Stando ai primi accertamenti i ragazzi si trovavano in sei a bordo di una Ford Fiesta condotta da un 25enne quando, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, l'auto è uscita di strada facendo un volo di 25 metri, in un dirupo. Non c'è stato nulla da fare per uno degli occupanti, un 25enne residente nel paese, che è morto sul colpo a causa dei gravi traumi. Altri quattro, tra i 24 e i 31 anni, sono rimasti feriti in maniera grave e uno di loro, 25, ha riportato lesioni molto serie. Condizioni di media gravità per una 18enne. I feriti, tutti di Castellarano, sono stati ricoverati tra gli ospedali di Reggio Emilia, Scandiano, Sassuolo, Baggiovara e Parma. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118 con automediche, ambulanze e l'elisoccorso da Bologna. Pare che l'auto viaggiasse da Sassuolo verso l'Appennino.