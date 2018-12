Borsa: Europa vola in apertura

MILANO, 3 DIC - Le Borse europee volano in apertura di seduta con l'accordo tra Usa e Cina sul commercio, firmata a margine del G20 a Buenos Aires. I listini del Vecchio continente sono in forte crescita con Francoforte che guadagna il 2,47% a 11.534 punti, Parigi avanza del 2,17% a 5.112 punti, Londra in positivo dell'1% a 6.980 punti e Madrid segna un rialzo dell'1,79% a 9.239 punti.