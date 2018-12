Bernini, governo cambiamento in negativo

ROMA, 3 DIC - "L'unico cambiamento prodotto da questo governo nel Paese è di avere riconvertito tutti gli indicatori economici dal segno più al segno meno. I Cinquestelle hanno bloccato appalti di importanti opere pubbliche per oltre 53 miliardi, a cominciare dai quasi 9 destinati alla sola Tav. Diminuisce il Pil dopo quattro anni di crescita, seppure lenta e non certo esaltante. Tracollano i posti di lavoro a causa del Decreto dignità". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia. "Nella Manovra dei rinvii e delle liti, l'unica certezza è che fiumi di denaro verranno destinati a 4mila assunzioni presso i Centri per l'impiego, per realizzare - ancora non è dato sapere quando - quella mancia elettorale rappresentata dal reddito di cittadinanza, che per i contribuenti italiani sarà solo debito".