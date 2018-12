Serie A: Atalanta-Napoli 1-2

BERGAMO, 3 DIC - Il Napoli vince 2-1 a Bergamo nel posticipo della 14/a giornata di Serie A e si mantiene a -8 dalla capolista Juventus, salendo anche a +3 sull'Inter. in vantaggio già al 2' con Adrian Ruiz, la squadra di Ancelotti non ha però affondato il colpo, facendosi raggiungere dall'Atalanta con una bella rete di Zapata all'11'. Nel finale, il tecnico azzurro ha tolto Mertens e inserito Milik, che al 40' ha battuto Berisha, assicurando tre punti non facili alla sua squadra.