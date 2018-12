Senato, esame manovra slitta a lunedì 10

ROMA, 4 DIC - In Senato l'apertura della sessione di Bilancio prevista per giovedì 6 slitta a lunedì 10 dicembre quando le commissioni inizieranno i loro lavori. Resta confermato al momento l'arrivo in Aula del provvedimento martedì 18 come era previsto in calendario. E' quanto si apprende a margine di una Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama durata quasi due ore.