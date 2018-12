ROMA, 4 DIC - Chanel rinuncia alle pelli esotiche. Lo annuncia la stessa maison in una nota diffusa a poche ore dalla sfilata al Met di NY della collezione Metiers d'Art. "Stiamo rivedendo le nostre catene di approvvigionamento - si legge nella nota - per garantire che soddisfino le nostre aspettative d'integrità e tracciabilità. In questo contesto sta diventando sempre più difficile procurarsi pelli esotiche che corrispondano ai nostri standard etici. Così abbiamo deciso di modificare il nostro approccio e di non utilizzare più le pelli esotiche nelle nostre creazioni future". "Questa è una decisione - prosegue la nota di Chanel - che offre l'opportunità di creare una nuova generazione di prodotti di alta gamma che rispettino i nostri fondamenti: l'eccezionale creatività del nostro studio creativo, la nostra competenza, i nostri standard di eccellenza, materiali nobili e innovativi e finiture eccezionali". Nella nota viene precisato che i pellami a cui la maison rinuncia sono coccodrillo, lucertola, pitone, galuchat.