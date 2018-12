I nostri figli, orfani dei femminicidi

ROMA, 4 DIC - "Sono decisioni che prendi d'istinto. Ho pensato anche ai miei figli, a cosa sarebbe potuto succedere loro se la vittima fossi stata io. Sentivo di dover salvare quei bambini". Lo dice Paola Giulianelli, che nel 2007 con il marito Carmelo Calì, accetta, pur avendo già due figli, di prendere prima in affidamento e poi di adottare i tre bambini (allora di 3, 5 e 6 anni) di una cugina dell'uomo, Marianna Manduca, barbaramente uccisa (nonostante avesse lanciato l'allarme con ben 12 denunce) per strada dal marito Saverio Nolfo, a Palagonia (Catania). La nuova vita data ai bambini da Paola e Carmelo nella città dove ancora vivono, Senigallia, ha liberamente ispirato il racconto de I nostri figli, il film tv di Andrea Porporati con Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada, in onda il 6 dicembre su Rai1 in prima serata."Si parte da un dolore, ma si racconta anche come ricucire la ferita, guarirla", dice Andrea Porporati -. Quei bambini non sono solo i figli della famiglia Calì ma sono di tutti noi".