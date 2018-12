Fiamme in casa, ustionati madre e figli

FIRENZE, 5 DIC - Una donna di 40 anni e i suoi due figli, un bambino di otto anni e una bimba di undici, hanno riportato ustioni sul 50% del corpo a seguito dell'incendio divampato nel loro appartamento a Firenzuola (Firenze). I bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Meyer mentre la madre è stata trasferita presso il centro ustionati di Torino. I due fratelli sono ricoverati in prognosi riservata: la bimba si trova nel reparto di rianimazione mentre per il bambino, anche lui in prognosi riservata, i sanitari hanno disposto un immediato intervento chirurgico. L'incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scaturito per cause accidentali, durate un gioco tra i bambini. L'ipotesi ritenuta più probabile è che i due fratellini, giocando con un accendino nel salotto di casa, abbiano inavvertitamente dato fuoco al divano, scatenando il rogo poi domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo. I tre, tutti di nazionalità albanese, inizialmente erano stati trasportati all'ospedale del Mugello.