Pedofilia, scagionato vescovo Australia

SYDNEY, 6 DIC - L'ex arcivescovo di Adelaide Phillip Wilson ha vinto oggi l'appello conto la condanna comminata in agosto per aver occultato gli abusi sessuali nei confronti di minori di un prete negli anni '70. Il giudice Roy Ellis delle Corte distrettuale di Newcastle, a nord di Sydney, ha accolto il ricorso di Wilson, concludendo che vi è "ragionevole dubbio" che il sacerdote avesse commesso il reato. Wilson, 68 anni, il più alto prelato cristiano al mondo a essere condannato per aver coperto un prete pedofilo, era stato dichiarato colpevole lo scorso maggio per aver tenuto segreti gravi reati - gli abusi sessuali su minori compiuti dal sacerdote James Fletcher già negli anni 1970, quando entrambi servivano nella diocesi di Maitland, presso Newcastle.