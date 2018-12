Ok a 'nuovo bilancio' Ama, azienda salva

ROMA, 06 DIC - Il Cda di Ama ha aggiornato e approvato il bilancio 2017 che il Campidoglio approverà a breve. E' stata trovata la quadra sul nodo dei crediti - 18 milioni di euro per spese cimiteriali - oggetto di discussione tra il Comune e la sua municipalizzata. La questione aveva bloccato per mesi l'approvazione del bilancio da parte del Campidoglio, suscitando l'allarme dei sindacati secondo cui era a rischio la tenuta aziendale che con questi presupposti invece appare scongiurato. Ama ha recepito le indicazioni del Campidoglio per l'aggiornamento del bilancio 2017 e l'imputazione dei crediti in discussione. Quanto al Comune, aveva già rassicurato i sindacati sulla tenuta finanziaria dell'azienda in una recente riunione. Nel corso di tale incontro alcune sigle sindacali che avevano promosso uno sciopero il 5 novembre per protestare contro la mancata approvazione del bilancio Ama) avevano revocato un nuovo sciopero di due giorni previsto a metà dicembre. Sulla vicenda era intervenuta la sindaca Virginia Raggi.