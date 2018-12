Fraccaro, in Commissione rinvio tecnico

ROMA, 6 DIC - Il rinvio in Commissione della legge di bilancio è stato disposto "per apportare delle correzioni meramente tecniche su indicazione della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici del Mef, in seguito ad un esame più approfondito degli emendamenti e delle riformulazioni approvate. Si tratta semplicemente di un passaggio formale che verrà espletato in tempi brevissimi, analogamente a quanto già verificatosi in passato". Lo annuncia il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro.