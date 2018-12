Salvini, con me "ecotassa" non passerà

ROMA, 6 DIC - "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al forum ANSA sottolineando come, "con me, con il sostegno della Lega, non passerà mai" la cosiddetta ecotassa, l'imposta sulle auto inquinanti che si sta cercando di inserire nella manovra.