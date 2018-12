'Ndrangheta: bomba nel milanese,condanne

MILANO, 6 DIC - Sono stati condannati rispettivamente a 9 anni e mezzo di carcere e a 5 anni e 2 mesi, Roberto Manno e Maurizio Schiraldi, nel processo abbreviato a Milano con al centro lo scoppio di una bomba davanti a casa di un operaio ecuadoriano nell'ottobre 2017 a Pioltello, nel milanese, per un prestito a tassi d'usura non restituito. Il gup Guido Salvini ha inflitto a Roberto Manno (figlio del presunto boss della 'ndrangheta Francesco Manno), accusato di tentata estorsione, estorsione e usura aggravata dal metodo mafioso, anche 3 anni di libertà vigilata. Sono stati poi condannati a 4 anni e a 3 anni e 2 mesi, Fabrizio Gambardella e Francesco Pentassuglia, accusati, a vario titolo, di estorsione, usura e violenza privata, così come Manuel Manno. Quest'ultimo è stato condannato a 6 anni e 4 mesi per estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso. Inflitti, poi, 3 anni e 2 mesi a Filippo Manno e 2 anni e mezzo a Mario Signorelli. Condannati a 1 anno e mezzo di carcere (pena sospesa) Mihaita Radu e Alessio De Biase.