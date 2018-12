Non passa a Onu a mozione contro Hamas

WASHINGTON, 7 DIC - Schiaffo all'amministrazione Trump all'assemblea generale dell'Onu, dove l'ambasciatrice Nikki Haley non è riuscita a far passare una mozione che avrebbe condannato per la prima volta il movimento islamista Hamas, che controlla Gaza. Prima della votazione, il Kuwait aveva proposto e ottenuto che fosse applicata la regola dei due terzi , nonostante la viva opposizione della Haley: la proposta era passata con 75 sì e 72 no, e 26 astensioni. Il voto sulla mozione ha incassato 87 sì, 57 no, con 33 astensioni.