Huawei ha eluso sanzioni Iran via Hsbc

WASHINGTON, 7 DIC - Meng Wanzhou, 46 anni, vicepresidente e capo finanziario del colosso delle telecomunicazioni cinesi Huawei, nonché figlia del suo fondatore Ren Zhengfei, è stata arrestata nell'ambito di una indagine Usa su un presunto uso del sistema bancario mondiale per eludere le sanzioni americane all'Iran, in particolare tramite HSBC Holdings Plc. Lo scrivono alcuni media Usa, precisando che Hsbc non sarebbe però sotto inchiesta. Huawei era nel mirino della giustizia americana almeno dal 2016.