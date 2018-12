Di Francesco, domani chance per salto

ROMA, 07 DIC - "Cagliari è una possibilità per dimostrare che abbiamo fatto un salto mentale. Con il Real Madrid siamo andati bene nel primo tempo ma poi siamo crollati, con l'Inter invece abbiamo messo in atto una grande reazione mentale, ma si deve poi andare a chiudere la partita". Lo dice Eusebio Di Francesco, facendo l'analisi della crescita della Roma nelle ultime partite in vista della trasferta di campionato di domani in casa del Cagliari. "Partite non fisiche non ne ho mai viste - specifica il tecnico romanista - La fisicità come l'aspetto tecnico farà la differenza. Sarà sicuramente così, specialmente con Pavoletti, che ho allenato per due anni e ha grandi qualità di testa e nel terzo tempo, è molto bravo. Il gioco aereo e dai calci piazzati è il loro punto di forza".