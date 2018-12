M5S Torino, in piazza con 50mila amici

TORINO, 7 DIC - "Domani tutto il gruppo consiliare del M5s Torino sarà in piazza. La nostra partecipazione è un gesto di trasparenza e onestà verso la cittadinanza, con cui sottolineiamo la coerenza che esprimiamo tra le nostre idee e la nostra prassi". Così su Fb la capogruppo pentastellata Valentina Sganga. "Ci vediamo in piazza, pare che sarà un bella giornata di sole, il tempo giusto per fare un bella passeggiata in compagnia di cinquantamila amici", aggiunge lanciando il 'guanto di sfida' agli oltre 30 mila sì Tav del 10 novembre. "Io, sarò in piazza - prosegue -, ci sono sempre andata con il sorriso e lo farò anche domani, perché credo in quello che faccio, credo nella mia comunità e questa esperienza politica mi ha insegnato, ma penso di poter parlar a nome di molti, che non sempre questo è possibile. Ma sul Tav - assicura - andiamo fino in fondo, perché non si tratta solo di un tunnel ferroviario".