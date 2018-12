Scala:15 minuti di applausi per l'Attila

MILANO, 7 DIC - Sono stati ben quindici i minuti di applausi per l'Attila di Giuseppe Verdi, con la direzione del maestro Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore, che ha inaugurato stasera la stagione del Teatro alla Scala. "Certo che sono soddisfatto, sono più che soddisfatto", ha detto Chailly alla conclusione. Stanco ma felice il maestro ha accolto i calorosi complimenti appena lasciato il palco mentre si dirigeva al suo camerino. Ma protagonista assoluto della serata è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: per lui oltre cinque minuti di applausi con il pubblico in piedi, e parte degli spettatori, ma soprattutto del coro da dietro le quinte, che spontaneamente si è messo a cantare le parole dell'inno di Mameli seguendo l'orchestra. Il Capo dello Stato - molti hanno affermato - è stato visto come un punto di riferimento per tutto il Paese in un momento di cambiamenti.