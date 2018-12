Quasi in 2 milioni per Attila su Rai1

MILANO, 8 DIC - Sono stati quasi due milioni gli spettatori che ieri hanno seguito in diretta su Rai 1 Attila, che ha aperto la stagione della Scala. Più esattamente a vedere la trasmissione di Rai Cultura sono stati 1 milione 938 mila con uno share del 10,8%. Si tratta di un risultato solo leggermente inferiore ai 2 milioni 77 mila spettatori che hanno seguito lo scorso anno Andrea Chénier, nonostante Attila sia uno dei titoli meno popolari di Verdi. Il picco di share (16,1%) si è avuto alle 18,08 cioè fra l'applauso scrosciante al presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivato nel palco reale e l'inno nazionale. Il picco di ascolti è stato invece poco prima delle 20 con 2 milioni 926 mila telespettatori. L'ad Rai Fabrizio Salini, alla presentazione di Attila, aveva confermato l'intenzione del servizio pubblico di mandare in onda su Rai1 la prima della Scala, a partire dalla popolarissima Tosca in programma il prossimo anno.