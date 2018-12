Manovra: Cgil, risposte insufficienti

ROMA, 8 DIC - "Per far fronte al rallentamento dell'economia e per ridisegnare il futuro del Paese serve una manovra che sia capace di ricomporre e rilanciare le politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo sostenibile e al lavoro". Così la Cgil in vista dell'incontro lunedì 10 dicembre a Palazzo Chigi tra i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo con il premier Giuseppe Conte. "Sviluppo e lavoro - prosegue - sono due chiavi essenziali, ma purtroppo non si prevedono risposte sufficienti a contrastare le disuguaglianze sociali e territoriali, la disoccupazione, in particolare giovanile e femminile, a recuperare gli investimenti perduti. È quanto ribadiremo lunedì prossimo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte". Nell'occasione le tre confederazioni presenteranno le loro proposte contenute nella piattaforma unitaria approvata dagli esecutivi il 22 ottobre scorso e discussa poi con delegati, lavoratori e pensionati.