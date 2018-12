Stop a 2 discoteche, presenze eccessive

SALA CONSILINA (SALERNO), 09 DIC - Due discoteche del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, sono state poste sotto sequestro la notte scorsa mentre erano in corso due spettacoli di dj. In entrambi i casi i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, al comando del capitano Davide Acquaviva, hanno riscontrato la presenza di centinaia di persone in più del consentito, oltre ad altre violazioni. Ai titolari sono state elevate sanzioni per complessivi 18mila euro, più un provvedimento di sospensione delle attività.