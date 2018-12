Libia: Conte, vedrò Haftar e Sarraj

ROMA, 9 DIC - "Confido in settimana di incontrare" il Capo del Governo di unità nazionale libica Fayez al-Sarraj e il generale Khalifa Haftar. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo al Tg2 ad una domanda sul processo di stabilizzazione della Libia. La conferenza di Palermo, ha spiegato il premier, "non è stata una vetrina", ma parte di un "percorso" e "l'Italia sta dando il suo contributo per realizzare questo percorso".