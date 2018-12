Belgio: crisi governo su Global compact

ROMA, 9 DIC - Il premier belga Charles Michel "ha preso atto", ieri in tarda serata, delle dimissione dei ministri dell'Alleanza nazionalista neo-fiamminga N-Va, in contrasto con la decisione del governo sull'approvazione sul Patto sui migranti Onu. Lo riferiscono i media locali. Il N-Va chiedeva "perlomeno l'astensione sul patto". Il premier ora dovrà guidare un governo minoritario. Le elezioni legislative sono programmate per maggio 2019. I ministri dimissionari, tuttavia, non hanno ancora formalizzato ufficialmente la propria decisione.