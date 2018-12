Giappone: Pil terzo trimestre -0,6%

TOKYO, 10 DIC - La contrazione dell'economia giapponese nel periodo da luglio a settembre è stata più ampia del previsto, in primo luogo a causa della flessione degli investimenti aziendali. In base ai dati del governo, nel terzo trimestre 2018 il pil è calato dello 0,6% rispetto alle stime preliminari di un meno 0,3%, mentre su base annualizzata la contrazione è pari al 2,5%, più del doppio rispetto al meno 1,2%. L'apporto degli investimenti in conto capitale sull'economia è diminuito del 2,8% rispetto al precedente trimestre, e al meno 0,2% previsto. Le spese per consumi, che contribuiscono al 60% della formazione del Pi sono calate dello 0,2%.