Bohemian Rhapsody ancora al top incassi

ROMA, 10 DIC - E' ancora Bohemian Rhapsody, biopic sull'ascesa dei Queen dal 1970 fino al mitico concerto Live Aid dell'85, a detenere per la seconda settimana la prima posizione nella classifica Fimi/Gfk degli incassi dei cinema nell'ultimo week end, con 4.177.457 euro, totale 11.722.046. Stabili sul podio al secondo e terzo posto, Il Grinch, nuovo adattamento di Scott Mosier e Yarrow Cheney, del racconto scritto nel 1957 dal Dr.Seuss, con il cattivo verde che odia il Natale, che ottiene 1.373.737 euro (3.513.475), seguito da Se son rose di e con Leonardo Pieraccioni, con 1.141.723 euro (3.164.387). Sul quarto gradino debutta Alpha - Un'amicizia forte come la vita, di Albert Hughes storia dell'amicizia tra un lupetto e un ragazzo primitivo, con 595.703 euro. Passa dal quarto al quinto posto il sequel di Animali fantastici, I crimini di Grindelwald, 452.115 euro e in quattro settimane 12.424.671. Box office totale a quota 9.807.778, -19% rispetto alla scorsa settimana (12.107.312) +1,85% rispetto al 2017 (9.630.012).