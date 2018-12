Brexit: fonte, May a Bruxelles

BRUXELLES, 10 DIC - Theresa May intende tornare a Bruxelles per cercare di ottenere un supplemento negoziale sulla Brexit e in particolare "respingere il backstop", il contestato meccanismo sul confine irlandese. Lo scrive su Twitter Nadhim Zahawi, uno dei sottosegretari del suo governo, in attesa delle comunicazioni ufficiali della premier alla Camera dei Comuni. "Theresa May ha ascoltato i colleghi (di governo) e andrà a Bruxelles per respingere il backstop", scrive Zahawi. Intanto il negoziatore tecnico del Regno Unito per la Brexit, Olly Robbins, è stato visto arrivare alla Commissione europea.