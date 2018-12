Brexit: Ue,contrari riapertura negoziato

BRUXELLES, 11 DIC - "Ci sono stati lunghi negoziati per questa intesa sulla Brexit, sulle possibili relazioni future, e sulla questione dei confini irlandesi. Quella sul tavolo è la migliore soluzione possibile, entrambe le parti hanno fatto passi l'uno verso l'altra per arrivare a comprendersi, per questo sono contrario alla riapertura del pacchetto". Così il ministro austriaco per l'Europa Gernot Bluemel (presidenza di turno Ue), a margine del consiglio Affari generali.