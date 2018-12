Malagò,governo disponibile ad ascoltarci

ROMA, 11 DIC - "Mi sembra che da parte del governo ci sia decisamente la disponibilità ad ascoltarci. C'è la volontà di spiegare le logiche da una parte e dall'altra, questo è molto positivo: ci rivedremo nel giro di poche ore". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando dell'evoluzione del confronto con il governo sulla riforma. "C'è un gentlemen agreement - ha aggiunto a margine della festa delle Fiamme Gialle - per non dire nulla fin quando non ci sarà qualcosa di veramente rilevante e significativo in questa vicenda. Se ci saranno novità rilevanti? Non è corretto che lo dica io, bisognerebbe sentire entrambe le parti, ma mi sembra che i presupposti sono questi. È chiaro che quando uno entra a Palazzo Chigi e resta a parlare per due ore si dice tante cose. Il governo ha dimostrato, anche in altri provvedimenti e in altri settori, che teoricamente basta molto poco tempo quando c'è la disponibilità e la convinzione di fare qualcosa di diverso".