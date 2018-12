Pd:ticket Giachetti-Ascani per congresso

ROMA, 11 DIC - I deputati del Pd Roberto Giachetti e Anna Ascani hanno deciso di candidarsi al congresso del partito. L'hanno annunciato in una diretta Facebook. "Una candidatura nata insieme, che andrà avanti insieme in perfetta sintonia e in parità" e che rappresenta "un'altra opzione", "non una corrente". Così Giachetti l'ha definita aggiungendo: "Ci siamo confrontati con Anna e insieme abbiamo pensato che fosse giusto che chi di noi non se le sente di farlo in quel modo (con un accordo politico con il segretario uscente Martina, ndr), possa farlo direttamente, mettendo a disposizione una candidatura". Primo step, la raccolta firme. Ne servono 1498 entro domani alle 18.