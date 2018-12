Museo Torino acquista abito Sofia Loren

TORINO, 11 DIC - Il Museo del Cinema di Torino si è aggiudicato all'asta di Minerva Auctions Gruppo Finarte il costume di scena di Sofia Loren in Una giornata particolare di Ettore Scola. "Abbiamo fatto il possibile per far entrare la 'vestaglietta' di Sofia Loren nella nostra collezione - dice la conservatrice Donata Pesenti Campagnoni - perché si tratta di un'icona che travalica i confini del cinema, simbolo dell'identità italiana". L'investimento è stato di 22.500 euro, diritti inclusi. Accanto all'abito il Museo ha anche acquisito il disegno originale di Ettore Scola, "che consentirà ai visitatori - spiega Sergio Toffetti, presidente del Museo - di ripercorrere l'intero percorso creativo: dalla prima intuizione al costume come oggetto museale alla scena immortalata sullo schermo". Soddisfatte anche Paola e Silvia Scola: "Siamo felici che il Museo del Cinema, amato da cinefili e studiosi, si sia aggiudicato la vestaglia di Sofia Loren e il bozzetto, riunificando così in un solo spazio il lavoro di nostro padre".