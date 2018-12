Anticorruzione: preannunciata la fiducia

ROMA, 12 DIC - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha preannunciato in Aula la richiesta di porre la fiducia sul ddl anticorruzione, come previsto dal nuovo regolamento di Palazzo Madama. La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha sospeso l'assemblea fino alle 16.