Conte,con nuovo decreto Stato non nemico

BRUXELLES, 12 DIC - "Con il decreto semplificazione lo Stato non è più un nemico, ma un sostegno per chi vuole fare impresa e produrre sviluppo economico e sociale. Lo Stato non deve essere fonte di problemi, ma artefice di soluzioni. È ora che il settore pubblico si assuma la responsabilità per le criticità che ha contribuito a determinare: a breve introdurremo un sistema che consentirà alla Pubblica amministrazione, entro il 2019, di pagare buona parte dei debiti nei confronti delle imprese". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte.