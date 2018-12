Strasburgo:'appello Isis colpire Natale'

ROMA, 12 DIC - I gruppi collegati all'Isis, nei giorni scorsi, hanno lanciato un appello ai lupi solitari a compiere attacchi durante il periodo di Natale, evocando l'attentato del 2016 contro il mercatino di Berlino. Lo scrive il Site. L'appello è accompagnato da una immagine di Babbo Natale in camice arancione, con accanto un boia jihadista, e la scritta "non uscite di casa perché abbiamo sete del vostro sangue". In un altro 'poster' si invita a colpire americani e francesi, "o i loro alleati", con qualsiasi cosa a disposizione: "Se non siete in grado di fare una bomba, avere una pistola o un proiettile usate pietre, auto o le mani nude".