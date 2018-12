Moda: Bonisoli, valorizzare patrimonio

ROMA, 12 DIC - "La moda italiana ha archivi pazzeschi, dai modelli meravigliosi di alta moda al pret a porter e in questo momento non c'è un vero monitoraggio. Per questo oggi ho istituito una commissione apposita per capire come valorizzare questo patrimonio". Lo dice il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli che sta partecipando a un Forum all'ANSA. "Dobbiamo vedere di mappare questi beni, metterli in sicurezza e proporre delle forme di fruizione. Sia che diventi un museo unico sullo stile di Victoria and Albert oppure diffuso o anche virtuale" aggiunge.