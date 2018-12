Brexit: May ce la fa, non passa sfiducia

LONDRA, 12 DIC - Theresa May si salva dalla ribellione interna: la premier si è infatti vista confermare stasera la fiducia come leader Tory da 200 deputati su 317: uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 dopo le dimissioni di David Cameron seguite alla vittoria di 'Leave' nel referendum sulla Brexit del 2016.