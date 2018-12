Cop24: appello Onu a compromesso

KATOWICE (POLONIA), 13 DIC - Il segretario generale delle Nazioni Unite ha esortato i Paesi a trovare dei compromessi per affrontare il riscaldamento globale, di fronte al timore che la Cop24 in corso a Katowice, in Polonia, si concluda senza un accordo sostanziale. Nel suo secondo drammatico appello alla conferenza nel giro di 10 giorni, Antonio Guterres ha detto ai ministri e ai diplomatici di quasi 200 Paesi che dovrebbero considerare il destino delle future generazioni. "E' ora di raggiungere dei compromessi politici - ha detto - . Questo significa sacrifici individuali, ma che porteranno benefici a livello collettivo". " L'appello giunge nel momento in cui la conferenza, della durata di due settimane, passa da una fase tecnica a una politica. Gli ambientalisti mettono in guardia dai rischi di un fallimento della conferenza e accusano i soggetti più autorevoli, inclusa l'Unione europea, di non spingere abbastanza a favore di un accordo.