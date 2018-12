Cisgiordania: uccisi 2 israeliani

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 DIC - Due israeliani sono stati uccisi e almeno altre due feriti in una sparatoria ad una fermata di autobus non distante da Ofra, un insediamento ebraico, in Cisgiordania. Lo riferiscono i servizi di pronto soccorso israeliani citati dai media. L'attacco è avvenuto contro un gruppo di persone in sosta ad una fermata di autobus. Secondo un testimone citato dai media, un uomo è sceso da una auto ed ha cominciato a sparare contro le persone ferme alla stazione dell'autobus e poi è riuscito a dileguarsi.