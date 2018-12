Papa, accogliere migranti responsabilità

CITTA' DEL VATICANO, 13 DIC - "Nessuna efficace soluzione umanitaria al pressante problema" costituito dalla "presente crisi delle migrazioni di massa" "può ignorare la nostra responsabilità morale, con la dovuta attenzione al bene comune, per accogliere, proteggere, promuovere e integrare coloro che bussano alle nostre porte in cerca di un futuro sicuro per loro stessi e per i loro figli". Lo ha detto papa Francesco parlando a dieci nuovi ambasciatori presso la Santa Sede e ricordando i 70 anni della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Uomo.