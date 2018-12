Discoteca: commosso cordoglio Mattarella

ANCONA, 13 DIC - Il prefetto di Ancona Antonio D'Acunto, su incarico del Quirinale, ha fatto pervenire alla famiglia di Emma Fabini, la 14enne di Senigallia morta nella calca della discoteca Lanterna azzurra e i cui funerali si tengono questa mattina, le espressioni di "profondo, commosso cordoglio e vicinanza" da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le esequie delle sei vittime sono in programma da oggi fino a sabato a Senigallia, Fano, Frontone, Marotta. Sono scesi a sei i pazienti ricoverati agli Ospedali Riuniti di Ancona: uno, trasferito in un reparto per acuti, è stato dimesso. Tre pazienti sono ancora presso la terapia intensiva, di cui uno solo in ventilazione assistita, ma sveglio. Tutti mostrano segnali di progressivo miglioramento ma al momento la prognosi resta riservata. Altri tre sono nei reparti per acuti e per uno di loro i sanitari si sono ancora riservati la prognosi.