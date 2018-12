Brexit: niente voto ratifica fino al 7/1

LONDRA, 13 DIC - Niente voto di ratifica alla Camera dei Comuni prima di gennaio sull'accordo per la Brexit raggiunto dalla premier Theresa May a novembre con Bruxelles. Lo conferma l'ordine dei lavori presentato oggi dalla ministra per i Rapporti con il Parlamento, Andrea Leadsom, e fatto trapelare dall'opposizione laburista. La ratifica, prevista per l'11 dicembre, ma poi rinviata di fronte alla prospettiva certa d'una bocciatura, non è infatti in calendario la prossima settimana, ultima prima della pausa natalizia che durerà fino al 7 gennaio.