Tenta investire soldati Israele, ucciso

TEL AVIV, 13 DIC - Un palestinese è stato colpito a morte dal fuoco di soldati israeliani mentre si trovava al volante della propria automobile nella zona industriale di el-Bireh, presso Ramallah (Cisgiordania). Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa secondo cui la sua identità non è stata ancora accertata perché i militari impediscono alla Mezzaluna Rossa di raggiungere il luogo dell'incidente. In precedenza il portavoce militare israeliano ha affermato che quel palestinese aveva cercato di travolgere un soldato con il proprio automezzo, ferendolo in modo giudicato adesso non grave.