Melania contro i media, 'opportunisti'

NEW YORK, 13 DIC - Melania Trump attacca i giornalisti, gli scrittori e i comici ''opportunisti'' che ''usano il mio nome o quella della mia famiglia per la loro fama''. La First Lady in un'intervista a Fox mette l'accento su come troppo spesso i media si concentrano sui gossip e sulle cose senza senso invece di ''guardare alla sostanza di quello che facciamo''. ''Lo so che saro' criticata, dal pubblico o dai media, ma faro' quello che ritengo giusto per il paese'' e questo include, spiega Melania, anche dire a Donald Trump quando non e' d'accordo con lui. ''Qualche volta non sono d'accordo con il suo tono e lo dico. Ma alla fine e' una sua decisione. E' consapevole delle conseguenze, e' un adulto'' aggiunge Melania.