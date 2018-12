Russia: Ue proroga sanzioni a unanimità

BRUXELLES, 13 DIC - "L'Ue proroga unanimemente le sanzioni contro la Russia visto che non ci sono progressi nell'implementazione degli accordi di Minsk" sul cessate il fuoco in Ucraina. Così in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, mentre è in corso la riunione dei capi di stato e di governo dell'Ue. E' l'ottava proroga consecutiva delle sanzioni adottata all'unanimità.