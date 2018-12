Vacanze invernali, cresce la spesa +12%

ROMA, 14 DIC - Una maggiore spesa (circa 740 euro pro capite contro i 660 dell'anno scorso ovvero il 12% in più) e molti più italiani specialmente tra i giovani che sceglieranno le mete estere, anche se la maggior parte e cioè 7 su 10 resteranno in Italia. A scattare la fotografia delle vacanze invernali degli italiani è l'indagine di Confturismo-Confcommercio con l'Istituto Piepoli. Restano costanti le destinazioni nazionali, in testa il Trentino Alto Adige poi Toscana e Lombardia.