Grillo, irregolare 33% mense scolastiche

ROMA, 14 DIC - Una mensa scolastica su 3 presenta delle irregolarità e su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale sette sono state chiuse per la grave situazione igienico-strutturale rilevata. Sono questi i primi risultati del monitoraggio di controllo condotto dai carabinieri del Nas dall'inizio di questo anno scolastico. Sanzioni pecuniarie sono state erogate per oltre 576mila euro e sequestrate oltre 2 tonnellate di alimenti. "Cibi scaduti, gravi carenze igieniche, perfino topi e parassiti: un film dell'orrore", afferma Grillo. Il Comando per la Tutela della Salute Nas, d'intesa con il ministero della Salute, ha avviato fin dall'inizio dell'attuale anno scolastico un monitoraggio di controllo, tuttora in corso, sui servizi di ristorazione nelle scuole di ogni ordine e livello. L'obiettivo è accertare le condizioni d'igiene e strutturali dei locali, la rispondenza dei menù ai capitolati d'appalto, la corretta gestione e preparazione degli alimenti, anche in relazione alle esigenze nutrizionali dei ragazzi.