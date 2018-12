Conte,flessibilità su dissesto-giustizia

ROMA, 14 DIC - Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, sta coordinando la presentazione alla Commissione Ue del piano nazionale per la sicurezza del territorio e per la prevenzione dei rischi e del Piano per la riduzione dei tempi della giustizia civile e penale. Per il finanziamento dei due piani, si apprende ancora, il premier chiederà alla Commissione Ue la concessione della flessibilità di modo che i relativi finanziamenti non siano imputati nel computo del deficit.