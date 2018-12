Mosca, serve incontro Putin-Trump

MOSCA, 14 DIC - Un incontro tra Putin e Trump "è egualmente necessario sia per Mosca sia per Washington" ma la condizione posta dagli Usa che la Russia restituisca all'Ucraina le tre navi sequestrate e liberi i marinai ucraini arrestati dopo uno scontro a largo della Crimea non è accettabile perché non è possibile influenzare il corso della giustizia. Lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.