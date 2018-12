Sfida su foto Natale fra William e Harry

LONDRA, 14 DIC - La competizione mediatica fra duchi di Cambridge e duchi di Sussex si consuma a colpa di fotografie ufficiali per le feste natalizie. I figli del principe Carlo e di Lady Diana hanno reso pubblici oggi i ritratti che adorneranno i rispettivi biglietti d'auguri: William e Kate immortalati con i tre figli in un'atmosfera familiare; Harry e Meghan raffigurati di schiena, romanticamente abbracciati. "Il biglietto natalizio di Harry e Meghan è migliore di quello di Will e Kate?', titola oggi maliziosamente Sky News gettando benzina sul fuoco dei presunti dissapori fra le due coppie e soprattutto fra le due cognate. Lo scatto dei duchi di Cambridge, realizzato in autunno, li riprende in abiti casual con la famiglia al completo, seduti sul tronco di un albero del bosco della loro tenuta di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk. Il principe George di 5 anni, appare altalenarsi su una gamba mentre tiene appoggiata una mano alla spalla del padre, il quale a sua volta abbraccia la principessina Charlotte di 3 anni.