Gilet gialli: Champs-Elysees semideserti

PARIGI, 15 DIC - Alcune decine di gilet gialli sono arrivati sugli Champs-Elysees quasi deserti questa mattina, circondati e guardati a vista da uno schieramento di polizia imponente. Venticinque persone sono state identificate, 8 sono i fermi, contro quasi 300 della scorsa settimana alla stessa ora. Parigi appare calma, i negozi aprono e molti passanti camminano tranquillamente in città. Le protezioni applicate alle vetrine per evitare i danneggiamenti sono decisamente meno numerose. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, si è recato in visita ai reparti schierati a place de la Concorde.